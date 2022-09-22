بعد انسحابه من بطولة عالمية مع لاعب إسرائيلي... هذا ما حصل مع عبود في لبنان

سلم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ، الشاب يوسف وسام عبود درعًا تقديرياً لموقفه الذي اتخذه بانسحابه من نهائيات بطولة العالم "Thai Boxing”في تايلاند لان المواجهة كانت ستكون مع احد لاعبي العدو الاسرائيلي .

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