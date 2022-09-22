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لبنان

بعد انسحابه من بطولة عالمية مع لاعب إسرائيلي... هذا ما حصل مع عبود في لبنان

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:43
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سلم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع ، الشاب يوسف وسام عبود درعًا تقديرياً لموقفه الذي اتخذه بانسحابه من نهائيات بطولة العالم "Thai Boxing”في تايلاند لان المواجهة كانت ستكون مع احد لاعبي العدو الاسرائيلي .
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وكان من المفترض ان يكون عبود مع المكرمين ناديا فواز وشربل بو ضاهر الا ان ظرفًا عائليًا حال دون حضوره. وقد منحه وزير الثقافة درع وزارة الثقافة وشهادة تقديرية من الوزارة لموقفه الوطني والشريف.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

رياضة

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