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لبنان
هذا ما بحثه زوّار عين التينة مع برّي
Lebanon 24
22-09-2022
|
08:54
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هونشتاين التي وضعت رئيس المجلس بعمل وانشطة وبرامج الجمعية في لبنان.
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واستقبل بري وزير الاعلام السابق جورج قرداحي وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
والتقى بري رئيس المجلس الأب الدكتور ميخائيل روحانا الأنطوني ترافقه الإعلامية ليا عادل معماري، وقدم الاب روحانا لرئيس المجلس كتابه الجديد "الجمهورية الخامسة - الحل للمعضلة اللبنانية ".كما قدمت معماري كتابها "تراب الغربة" .
ومن زوار الرئيس بري :القائم باعمال المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور مع وفد علمائي، في حضور النائب فراس سلوم حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وشؤونا انمائية.
وبعد اللقاء تحدث الشيخ عصفور: "قمنا اليوم، نحن والسادة اصحاب الفضيلة وسعادة النائب بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكان لقاء اخويا تناولنا فيه شؤونا وطنية والشأن العام والشأن الاقتصادي الذي القى بثقله على كاهل المواطنين سواء على المستوى المعيشي والصحي وكل مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومدارس وشرحنا لدولته معاناة الناس وهو يتحسس هذه المعاناة وهموم وشؤون كل اللبنانيين في مختلف المناطق ويولي هذا الموضوع اولوية قصوى، على الرغم من الوضع الدقيق والصعب للدولة اللبنانية وخاصة على الاقتصادي ونحن نأمل باتجاه الافضل وللحلول الاسلم سواء لجهة تشكيل الحكومة للقيام بواجباتها وانجاز ما عليها في هذا الشأن أو بالتأسيس لإنجاز الإستحقاق الرئاسي وترسيم الحدود البحرية وإستخراج خيرات لبنان لانه الحل الامثل لازماتنا الاقتصادية والخروج منها" .
اضاف الشيخ عصفور :" كما طرحنا مع دولته حقوق الطائفة الاسلامية العلوية اكان على صعيد تخصيص مقعد وزاري لابناء هذه الطائفة او في المواقع والتعيينات الادارية في المؤسسات الرسمية كي يستطيع ابناء الطائفة المشاركة في بناء الدولة ولرفع الغبن والتهميش عنها، كما طرحنا مرسوم الافتاء الاسلامي العلوي لاقراره وتنظيمه ونحن في كل لقاءاتنا مع دولته نتلمس دائما وهو مشكور لدعمه حقوق هذه الطائفة كما كل اللبنانيين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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