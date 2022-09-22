قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع النمساوي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس أركان الدفاع النمساوي Major General Rudolf STRIEDINGER على رأس وفد مرافق، بحضور السفير النمساوي في لبنان السيد René Paul Amry.



وجرى تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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