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لبنان

في سماء هذه المناطق... الطيران الحربيّ الإسرائيليّ يُحلّق على إرتفاع منخفض

Lebanon 24
22-09-2022 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ يُحلّق بشكل كثيف وعلى إرتفاع منخفض، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.
 
 
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طيران

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