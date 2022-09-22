في سماء هذه المناطق... الطيران الحربيّ الإسرائيليّ يُحلّق على إرتفاع منخفض

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ يُحلّق بشكل كثيف وعلى إرتفاع منخفض، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولاً إلى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

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