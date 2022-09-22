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لبنان

هذا ما أعلنه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
22-09-2022 | 10:06
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 أعلن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان، أن "المفرزة البيئية فيه عملت على تنظيف شوارع وأحياء الضاحية الجنوبية لا سيما تحت جسور المشاة وجوانب الطرقات".

وأضاف البيان أن "فريقي المفرزة الصحية في الاتحاد وبلدية المريجة يعملان على إلغاء مكب نفايات الصفا الموجود في بلدة المريجة حيث تم توزيع مستوعبات حديدية أمام المباني القريبة من المكب الذي تم إلغاؤه في منطقة بئر الضيعة - مجمع الجواد - شارع خديجة همدر".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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