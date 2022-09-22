هذا ما أعلنه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

أعلن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان، أن "المفرزة البيئية فيه عملت على تنظيف شوارع وأحياء الضاحية الجنوبية لا سيما تحت جسور المشاة وجوانب الطرقات".



وأضاف البيان أن "فريقي المفرزة الصحية في الاتحاد وبلدية المريجة يعملان على إلغاء مكب نفايات الصفا الموجود في بلدة المريجة حيث تم توزيع مستوعبات حديدية أمام المباني القريبة من المكب الذي تم إلغاؤه في منطقة بئر الضيعة - مجمع الجواد - شارع خديجة همدر".

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