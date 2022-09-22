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لبنان

مجهولون اشعلوا النار في مكب للنفايات في حاروف!

Lebanon 24
22-09-2022 | 10:38
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 أقدم مجهولون على إشعال مكب للنفايات في حي سكران في بلدة حاروف، وغطى دخانه المحمل بالروائح الكريهة اجواء بلدات حاروف والدوير وجبشيت.

وعملت فرق من الدفاع المدني على اخماده .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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