مجهولون اشعلوا النار في مكب للنفايات في حاروف!

أقدم مجهولون على إشعال مكب للنفايات في حي سكران في بلدة حاروف، وغطى دخانه المحمل بالروائح الكريهة اجواء بلدات حاروف والدوير وجبشيت.



وعملت فرق من الدفاع المدني على اخماده .

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