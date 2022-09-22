ميقاتي يُواصل المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة... واستقبل وزير خارجية قطر

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يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وعقد عدد من اللقاءات مع رؤساء الوفود العربية والاجنبية.وقد استقبل رئيس الحكومة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صباح اليوم في مقر اقامته في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين .