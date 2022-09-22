عثمان استقبل رئيس الاتحاد اللبناني للجودو ونجله

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر يوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس الإتحاد اللبناني للجودو المحامي فرنسوا سعادة ونجله - مدير الإتحاد فرنسوا سعادة، في زيارة أعربا في خلالها عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب فريق قوى الأمن الداخلي للجودو، وعن استعداد الاتحاد اللبناني للعبة إعفاء عناصر قوى الأمن الداخلي من رسوم المشاركة في البطولات، كما قدما "بزات جودو" كهبة عينية إلى عناصر فريق قوى الأمن الداخلي.كذلك، قدم سعادة للواء عثمان درعا تذكارية، كعربون محبة وتقدير.وجرى اللقاء بحضور رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد عصام طقوش ومدرب فريق قوى الأمن الداخلي للجودو حنا قروادي.