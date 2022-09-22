Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى وفدًا من "حزب التواصل" والعلامة شحادة واتصل بالعمار معزيًا بوفاة المطران الخوري

Lebanon 24
22-09-2022 | 11:20
A-
A+
Doc-P-993167-637994677437444728.png
Doc-P-993167-637994677437444728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، وفدا من "حزب التواصل اللبناني" برئاسة د. حسين مشيك وضم: نائب الرئيس حليم المولى، الاستاذ فيصل ابو مرعي ود. طوني مطر، واطلع من الوفد على "رؤية حزب التواصل للخروج من الازمة الوطنية"، كما جرى البحث بعدد من القضايا العامة.
Advertisement
 
واستقبل الشيخ ابي المنى الامين العام ل"اللقاء التشاوري" المنبثق عن "ملتقى الاديان وشبكة الامان للسلم الاهلي" العلاّمة الشيخ حسين احمد شحادة، الذي نوّه "بالدور الذي يلعبه شيخ العقل على المستويين الروحي والوطني العام وجولاته المناطقية والتواصلية، لتعزيز التماسك الاجتماعي والروحي، والاثر الايجابي الذي يتركه ذلك الدور".
 
وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه رئيسي كل من لجنتي وقف آل المصري وآل سعيد السيدين انور المصري ووليم سعيد، والمغترب في كندا يوسف نعمان.
 
واجرى الشيخ ابي المنى اتصالا براعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار معزيا بوفاة المطران طانيوس الخوري، كما اوفد بعض المشايخ للتعزية في صيدا، الى جانب مشايخ "مؤسسة العرفان التوحيدية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:41 | 2022-09-22
16:32 | 2022-09-22
16:12 | 2022-09-22
15:09 | 2022-09-22
14:42 | 2022-09-22
14:15 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website