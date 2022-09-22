شيخ العقل التقى وفدًا من "حزب التواصل" والعلامة شحادة واتصل بالعمار معزيًا بوفاة المطران الخوري

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، وفدا من "حزب التواصل اللبناني" برئاسة د. حسين مشيك وضم: نائب الرئيس حليم المولى، الاستاذ فيصل ابو مرعي ود. طوني مطر، واطلع من الوفد على "رؤية حزب التواصل للخروج من الازمة الوطنية"، كما جرى البحث بعدد من القضايا العامة.واستقبل الشيخ ابي المنى الامين العام ل"اللقاء التشاوري" المنبثق عن "ملتقى الاديان وشبكة الامان للسلم الاهلي" العلاّمة الشيخ حسين احمد شحادة، الذي نوّه "بالدور الذي يلعبه شيخ العقل على المستويين الروحي والوطني العام وجولاته المناطقية والتواصلية، لتعزيز التماسك الاجتماعي والروحي، والاثر الايجابي الذي يتركه ذلك الدور".وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه رئيسي كل من لجنتي وقف آل المصري وآل سعيد السيدين انور المصري ووليم سعيد، والمغترب في كندا يوسف نعمان.واجرى الشيخ ابي المنى اتصالا براعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار معزيا بوفاة المطران طانيوس الخوري، كما اوفد بعض المشايخ للتعزية في صيدا، الى جانب مشايخ "مؤسسة العرفان التوحيدية".