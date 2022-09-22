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لبنان

العثور على مركب الموت قبالة شاطئ طرطوس

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:30
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 أفادت معلومات عن العثور على مركب يغرق قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد - سوريا، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المهاجرين اللبنانيين على متنه.
ومن بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم الشاب مصطفى مستو مع إثنين من أطفاله وهو من سكان مدينة طرابلس - باب الرمل.
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كما أن الشاب محمد زين ابن منطقة طرابلس- القبة مفقود هو وزوجته.
 
 
أما بالنسبة إلى الأشخاص الناجين فعرف منهم:
 
-فؤاد احمد طليس 
-وسام محمد تلاوي
-دعاء عبد المولا
-زين الدين حمد
-امجد عزت ببو
 
توازيًا، أعلن المدير العام للموانئ البحرية في سوريا العميد المهندس سامر قبرصلي، "أن كوادرنا تعمل بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس".
 
وأضاف قبرصلي: "إنه تم العثور على جثث 15 شخصًا و8 ناجين تم إسعافهم إلى مستشفى الباسل بطرطوس مع استمرار عمليات البحث في الموقع وتشارك عدة زوارق وأيضاً زوارق العديد من الصيادين"، بحسب وكالة "سانا" السورية".
 
ولاحقًا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق إلى 36 قتيلًا وعشرات المفقودين".، فيما ارتفع عدد الناجين إلى 20 وفق "العربية".
 
وقد تم التداول بفيديو مؤثر للحظة غرق المركب.
 
 
 
وكان قد فُقِدَ الاتصال بمركب الهجرة، وذلك بعدما انطلق من لبنان بحراً باتجاه إيطاليا.
 
 
 
 
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