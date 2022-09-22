عند دوار البص... إشكال بين عناصر أمنية وعدد من الشبان

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال وقع عند دوار البص - مدخل مدينة صور الشرقي بين عناصر من مفرزة سير صور وأفراد كانوا على متن سيارة جيب ذات زجاج داكن من دون ترخيص.وفي التفاصيل، حصل الإشكال نتيجة إزالة "الفيميه" وتسطير المحضر، حيث قام أصحاب الجيب بشتم العناصر الأمنية ومن بينها امرأة، ليتم بعد ذلك حجز الجيب.كما حضرت عناصر من فرع المعلومات وعملت على توقيف شاب تهجم على العناصر الأمنية أثناء تسطيرها المحضر.