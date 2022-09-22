وقفة لأهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ أمام منزل القاضي عبود في بلونة للمطالبة بإنصافهم

نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقفة أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في بلدة بلونة، احتجاجًا على الاستمرار في توقيف أبنائهم وللمطالبة ب"الإسراع في إطلاق سراحهم وإنصافهم"، وسط انتشار لوحدات من الجيش في محيط وأمام المنزل.

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