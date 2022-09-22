انهيار سقف منزل في حارة صور القديمة وسقوط عدد من الإصابات (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار سقف منزل في حارة مدينة صور القديمة وسقوط عدد من الإصابات.

وعملت فرق الإسعاف الصحي على إنقاذ إمرآة مصابة، كما أقدمت على تدعيم السقف خوفاً من انهياره بشكل كامل.

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