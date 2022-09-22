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لبنان

الجيش يوقف شخصين متورطين بملف مركب الموت

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:59
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أوقفت مخابرات الجيش مساء أمس عددًا من المطلوبين المتورطين بتسهيل عمليات التهريب غير الشرعي عبر البحر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تبين تورطهم بملف المركب الذي غرق مساء اليوم، حيث أفادت معلومات أنه يحمل على متنه 55 شخصاً من الجنسيات السورية واللبنانية.
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وكانت حصيلة "مركب الموت" حتى الساعة 37: بينهم 24 حالة وفاة و13 حالة تتلقى العناية الطبية في مستشفى الباسل في طرطوس.
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