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لبنان

في باب الرمل... هاجم الجيش بخنجر وأصاب إثنين منهم

Lebanon 24
22-09-2022 | 14:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه أثناء قيام دورية من الجيش بتوقيف أحد الأشخاص من التابعية السورية في منطقة باب الرمل بالقرب من مقهى موسى في طرابلس لحيازته مسدسًا حربيًّا غير مرخص، عمد الأخير على مهاجمة أفراد الدورية بخنجر وأصاب إثنين منهم ووصفت إصابتهما بالطفيفة.
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وقد تم توقيف الفاعل وإحالته إلى التحقيق.
 
ولاحقًا، غرد الجيش عبر حسابه على "تويتر": "أثناء قيام دورية من الجيش بتوقيف السوري (أ.ظ.) في منطقة باب الرمل - طرابلس، وهو تحت تأثير المخدرات، أقدم على مهاجمة عناصر الدورية بخنجر كان في حوزته، ما أدى إلى إصابة عنصرين بشكل طفيف. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي ومسدس صاعق. سلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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