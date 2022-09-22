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لبنان

العدد يرتفع... إليكم أسماء بعض الضحايا والناجين من مركب الموت

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:12
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في آخر حصيلة لضحايا قارب الموت الذي عثر عليه قبالة شاطئ طرطوس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول عدد القتلى إلى 36 قتيلًا.
 
أما بالنسبة إلى الناجين فوصل عددهم إلى 20 شخصًا وفق "العربية".
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وعرف من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم وفق مندوبة "لبنان 24" الشاب مصطفى مستو مع إثنين من أطفاله وهو من سكان مدينة طرابلس - باب الرمل.



كما أن الشاب محمد زين ابن منطقة طرابلس- القبة مفقود هو وزوجته.



أما بالنسبة إلى الأشخاص الناجين فعرف منهم:

-فؤاد أحمد طليس 
-وسام محمد تلاوي
-دعاء عبد المولا
-زين الدين حمد
-أمجد عزت ببو
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