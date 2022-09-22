العدد يرتفع... إليكم أسماء بعض الضحايا والناجين من مركب الموت

في آخر حصيلة لضحايا قارب الموت الذي عثر عليه قبالة شاطئ طرطوس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول عدد القتلى إلى 36 قتيلًا.

أما بالنسبة إلى الناجين فوصل عددهم إلى 20 شخصًا وفق "العربية".

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