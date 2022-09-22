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لبنان

بخاري: من بيروت نحتفي بِاليوم الوطني السعودي

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:32
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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه على "تويتر": "من بيروت نحتفي بِاليوم الوطني السعودي92 للمملكة العربية السعودية، ونتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، وللشعب السعودي الكريم".
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