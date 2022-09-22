ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين الموطنين رواتبهم في المصارف المقفلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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