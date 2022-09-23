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لبنان

يحيى: مسلسل الموت بحراً مستمر

Lebanon 24
23-09-2022 | 01:30
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أصدر النائب محمد يحيى بياناً تناول فيه "غرق أحد مراكب الهجرة"وجاء فيه: "مجددا، وفي مسلسل الموت المستمر بحرا، طالعتنا الأخبار اليوم بغرق أحد مراكب تهريب المهاجرين، قبالة جزيرة أرواد السورية، وهو يقل عددا من اللبنانيين، ابتلعتهم مياه البحر".
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وقال: "إننا، إذ نترحم على من لقوا حتفهم، لا يسعنا إلّا تفهّم إقدام هؤلاء المهاجرين على انتحار محتمل، بعد أن تقطّعت بهم سُبُل العيش الكريم، جرّاء الأزمة الطاحنة، التي تُعاني أكثرية اللبنانيين آثارها الكارثية".

وختم: "في هذا المجال ندعو المسؤولين إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تخفّف من أعباء الأزمة المعيشية عن كاهل اللبنانيين، لا سيما الفئات المُعسرة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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