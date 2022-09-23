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لبنان

نبيل فهد: نلتقي مع الحكومة على هذه النقاط

Lebanon 24
23-09-2022 | 01:34
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أكّد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد أنّ خطة الهيئات الاقتصادية ترتكز على مبدأ أساسي هو إعادة إنماء الاقتصاد، لافتًا إلى أنّ صندوق النقد يطلب اعتبار الفجوة المالية من الخسائر. 
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وأشار فهد في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" إلى أن غرفة التجارة تلتقي مع الحكومة في عدد كبير من النقاط ولا سيما لناحية إعادة الودائع وانماء الاقتصاد وطريقة اعتماد "الليلرة".
واعتبر فهد أنّ الاستقرار الأمني أساسي في مسألة الاستقرار الاجتماعي، مضيفًا: "عانينا في السوبرماركت من بعض الاشكالات خلال فترة الدعم". 
ولفت فهد إلى أن نقابة السوبرماركت لا يمكنها أن تفرض أسعار السلع في أي نقطة بيع، مفيدًا بأن النقابة تعتمد مبدأ المنافسة التي تحدد مستوى الأسعار في الأسواق.
وقال: "إعلان الأسعار هو السبيل الوحيد لمعرفة الأسعار وتقاربها".
 
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