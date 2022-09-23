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لبنان

رسالة أمنية واضحة الى "جهات حزبية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2022 | 01:45
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أوصلت جهة أمنية رسالة واضحة وشديدة اللهجة الى الحزب القومي السوري، مفادها بأن ما حصل الأسبوع الفائت من مظاهر مسلحة من قبل الفريقين المتخاصمين، ومن إقتحامٍ مسلح لمقراتٍ حزبية وإعلامية ليس مقبولا ويخرج عن القانون ويخل بالأمن القومي، وأن هذا التصرف لن يمر مرور الكرام إذا تكرر".

وتفيد المعلومات "انه جرى ابلاغ المعنيين بأن الاوامر أعطيت للوحدات العسكرية المعنية للتدخل ومعالجة هكذا ظواهر وخاصةً في العاصمة بيروت وجبل لبنان من دون أي تردد، لأن التجاوزات أصبحت تشكل خطرا على السكان المحيطين بهذه المقرات الحزبية ولم تعد مجرد خلافات حزبية داخلية على الإطلاق" .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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