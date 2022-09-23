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لبنان

اللبنانيون "يتسممون"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2022 | 02:45
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تزداد اعداد المرضى الذين يصلون الى المستشفيات في مختلف المناطق  بسبب تعرضهم للتسمم، وقد لا يمرّ يوم واحد دون استقبال المستشفيات لعدد من الذين يعانون من حالات تقيؤ واوجاع متنوعة في البطن.
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وفقا للمعلومات، فان انتشار التسمم في صفوف اللبنانيين لا يعود فقط الى نوعية الاطعمة والمواد الغذائية التي تصل الى بيوتهم والتي شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية الازمة حتى اليوم، انما ايضا الى عامل اساسي يتمثل في الانقطاع المتواصل للكهرباء الذي يؤدي بشكل او آخر الى تحويل المواد الغذائية المحفوظة في البرادات او الثلاجات الى مواد غير صالحة للأكل او سامة في بعض الأحيان".
 
 
 
 
 

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