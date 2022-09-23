الطقس... هل من تعديل في درجات الحرارة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بالاجمال دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية مع إستمرار تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة: طقس مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الأحد حيث يسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يؤدي إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و 33 درجة.الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.السبت: غائم جزئياً بالاجمال دون تعديل في درجات الحرارة و رياح ناشطة أحياناً في المناطق الشمالية مع إستمرار تكون الضباب على المرتفعات .الأحد: صافٍ إجمالاً مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة.الإثنين: صافٍ إجمالاً مع إرتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.