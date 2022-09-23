حريق مكب النفايات في طرابلس... اليكم آخر المستجدات (صور)

يستمر اندلاع الحريق داخل مكب النفايات في طرابلس، ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فان الجرافات والشاحنات تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على ردم المكب بالرمال، وذلك بهدف السيطرة على الحريق واخماده.

Advertisement





