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لبنان

حريق مكب النفايات في طرابلس... اليكم آخر المستجدات (صور)

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:08
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يستمر اندلاع الحريق داخل مكب النفايات في طرابلس، ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فان الجرافات والشاحنات تعمل منذ ساعات الصباح الأولى على ردم المكب بالرمال، وذلك بهدف السيطرة على الحريق واخماده.
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مكب النفايات

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