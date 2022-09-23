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لبنان

نادي القضاة يستنكر التعرض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:29
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أكد نادي قضاة لبنان أن " التعرّض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والإفتراء و الإتهام زوراً والتعرّض لحرمات المنازل وإطلاق التهم جزافاً على القضاء بمجمله، ومن عضو في السلطة التشريعية يُفترض به أن يلتزم بالحد الأدنى من المناقبية، يشكّل مخالفة للقانون ممن أنيط به أمر التشريع".
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وطالب في بيان "سلطة الملاحقة المختصة باتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق المرتكب، فهذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند أي حصانة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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