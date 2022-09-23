نادي القضاة يستنكر التعرض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

Advertisement

أكد نادي قضاة لبنان أن " التعرّض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والإفتراء و الإتهام زوراً والتعرّض لحرمات المنازل وإطلاق التهم جزافاً على القضاء بمجمله، ومن عضو في السلطة التشريعية يُفترض به أن يلتزم بالحد الأدنى من المناقبية، يشكّل مخالفة للقانون ممن أنيط به أمر التشريع".وطالب في بيان "سلطة الملاحقة المختصة باتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حق المرتكب، فهذه جريمة مشهودة لا تقف ملاحقتها عند أي حصانة".