حسن مراد: مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا

غرد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا وزهرة أطفالنا، وتدفع طرابلس الحبيبة ثمن الحرمان والفساد".



وتابع: "اليوم سرق البحر عشرات الأبرياء الهاربين من الفقر والجوع الذي أرغموا عليه ولم نسمع مسؤولاً تحرك أو حاسب.. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم واللبنانيين الصبر على هذا البلاء السياسي".

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