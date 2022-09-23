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لبنان

حسن مراد: مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا

Lebanon 24
23-09-2022 | 03:56
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غرد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد عبر  حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا وزهرة أطفالنا، وتدفع طرابلس الحبيبة ثمن الحرمان والفساد".

وتابع: "اليوم سرق البحر عشرات الأبرياء الهاربين من الفقر والجوع الذي أرغموا عليه ولم نسمع مسؤولاً تحرك أو حاسب.. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم واللبنانيين الصبر على هذا البلاء السياسي". 
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