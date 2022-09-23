حسن مراد: مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا

مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا وزهرة اطفالنا، وتدفع طرابلس الحبيبة ثمن الحرمان والفساد..
اليوم سرق البحر عشرات الأبرياء الهاربين من الفقر والجوع الذي ارغموا عليه ولم نسمع مسؤولاً تحرك أو حاسب.
رحم الله الضحايا والهم ذويهم واللبنانيين الصبر على هذا البلاء السياسي#طرابلس
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) September 23, 2022
مرة جديدة تسرق مراكب الموت خيرة شبابنا وزهرة اطفالنا، وتدفع طرابلس الحبيبة ثمن الحرمان والفساد..
اليوم سرق البحر عشرات الأبرياء الهاربين من الفقر والجوع الذي ارغموا عليه ولم نسمع مسؤولاً تحرك أو حاسب.
رحم الله الضحايا والهم ذويهم واللبنانيين الصبر على هذا البلاء السياسي#طرابلس