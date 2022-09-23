الجيش يداهم أحد المنازل في عكار... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ عناصر مخابرات الجيش مداهمة في بلدة ببنين العكارية، حيث قاموا بتفتيش منزل المدعو "ع.د" بحثاً عن ابنه "ي. د".

ووفقا للمعلومات، لم يتم العثور على "ي.د"، والبحث عنه جاء نتيجة الاشتباه بتورطه في قضايا الهجرة غير الشرعية.