عدّاد ضحايا مركب طرطوس إلى ارتفاع.. إليكم آخر حصيلة

قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية "للأسف أصبح عدد ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية 75 وعدد الناجين 20". وأشار إلى أن "العمل والبحث ما زال مستمرًا من الجانب السوري في بحر طرطوس لإنقاذ ناجين أضف إلى ذلك ضحايا".

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وأوضح حمية في حديثٍ لوكالة "سبوتنيك" أن "التنسيق يتم بين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني من حيث نقل الجثامين من سوريا إلى لبنان".

كما أكد أن "من يتحمل المسؤولية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان هي السياسات المالية المتعاقبة من 30 و40 سنة أدت إلى ما أدت إليه من وضع اجتماعي صعب جداً على الناس التي تفتش على بصيص أمل".

وعن كيفية مجابهة هذه الظاهرة التي تتزايد يومًا بعد يوم أكد حمية أن "الاستنفار قائم في لبنان، وقال: "نعمل على قدم وساق ولكن هذا الأمر نتيجة سياسات مالية وليست وليدة اللحظة وهذه هي المشكلة".

إلى ذلك، دخلت سيارات فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الى مدينة طرطوس السورية، من الحدود البرية لمنطقة العريضة اللبنانية لنقل جثث الضحايا الذي قضوا غرقاً أمس، قبالة شاطئ طرطوس.