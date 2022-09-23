عدّاد ضحايا مركب طرطوس إلى ارتفاع.. إليكم آخر حصيلة

وعُلم من بين بعض الناجيين، أسماء:
فؤاد أحمد حبلص - 30 سنة - لبنان
محمد حسن بلال - 52 سنة - حلب
حسن قليح - 57 سنة - ادلب
حميده قليح - 20 سنة - ادلب
رؤى حبوش - 20 سنة - لاذقية
راما حبوش - 22 سنة - لاذقية
وسام تلاوي - 37 سنة - لبنان
محمود عثمان - 36 سنة - ادلب
أمجد غبو - 17 سنة - ادلب
زين الدين حمد - 24 سنة - لبنان
دعاء عبد المولى - 22 سنة - طرابلس
صالح أركيل - 32 سنة - ادلب
أحمد غنجو - 27 سنة - لاذقية
فاذي خرفان - 36 سنة - لاذقية
محمد اسماعيل - 40 سنة - نهر البارد
خالد حسن بديوي - 45 سنة - لاذقية
أحمد البكور - 21 سنة - ادلب
جهاد بشلاوي - 35 سنة - فلسطيني
صالح رزوق - 35 سنة - طرابلس
ابراهيم منصور - 29 سنة - نهر البارد