شقير: رؤية 2030 وضعت السعودية في مصاف الريادة العالمية

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غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر "، مهنئاً باليوم الوطني السعودي، قائلاً: "نتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأحر وأطيب التهنئة القلبية، مقدرين عاليا الإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس حتى اليوم والتي توجت برؤية 2030 التي وضعت المملكة في مصاف الريادة العالمية".وأضاف: "‏كل عام والمملكة وشعبها بألف خير، مع دوام الاستقرار والتقدم والازدهار".