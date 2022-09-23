Advertisement

لبنان

شقير: رؤية 2030 وضعت السعودية في مصاف الريادة العالمية

Lebanon 24
23-09-2022 | 04:46
A-
A+
Doc-P-993415-637995306424091778.jpg
Doc-P-993415-637995306424091778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير  عبر حسابه  على "تويتر "، مهنئاً باليوم الوطني السعودي، قائلاً: "نتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأحر وأطيب التهنئة القلبية، مقدرين عاليا الإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس حتى اليوم والتي توجت برؤية 2030 التي وضعت المملكة في مصاف الريادة العالمية".
Advertisement

وأضاف: "‏كل عام والمملكة وشعبها بألف خير، مع دوام الاستقرار والتقدم والازدهار".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-23
04:22 | 2022-09-23
06:48 | 2022-09-23
10:06 | 2022-09-23
10:02 | 2022-09-23
10:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website