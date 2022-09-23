شقير: رؤية 2030 وضعت السعودية في مصاف الريادة العالمية

#في_اليوم_الوطني_السعودي، نتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأحر وأطيب التهنئة القلبية، مقدرين عاليا الإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس حتى اليوم والتي توجت برؤية ٢٠٣٠ التي وضعت المملكة بمصاف الريادة العالمية.
كل عام والمملكة وشعبها بألف خير، مع دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
— Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) September 22, 2022
#في_اليوم_الوطني_السعودي، نتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأحر وأطيب التهنئة القلبية، مقدرين عاليا الإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس حتى اليوم والتي توجت برؤية ٢٠٣٠ التي وضعت المملكة بمصاف الريادة العالمية.
كل عام والمملكة وشعبها بألف خير، مع دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.