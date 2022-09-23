البراكس: هذا ما يؤثّر على اسعار المحروقات

أوضح عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنه "بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وباسعار النفط في الاسواق الدولية".

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ولفت في بيان الى أنه "في الجدول الصادر اليوم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية 300 ليرة حيث احتسب 37600 عوضاَ من 37900 ليرة في الجدول السابق، ونتج من ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 14000 ليرة لتصبح 668000 ليرة بسبب التراجع ايضاً في سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 4 دولار ونصف".