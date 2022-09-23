خبر مهمّ من الضمان الإجتماعيّ عن زيادة التعرفات الطبيّة والاستشفائية... ماذا في التفاصيل؟

صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:

منتصف شهر آب الماضي، أعلن مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أنّه رفع الى مجلس إدارة الصندوق كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة من أجل تخفيف أعباء الفاتورة الصحيّة عن كاهل المضمون والذي بات يلجأ في بعض الأحيان الى بيع أثاث منزله أو سحب تعويض نهاية خدمته كي يسدّدها.

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ولما لهذا الموضوع من أهمية كبرى وضرورة ملحّة تعنى حياة المضمونين بشكل مباشر، واستناداً لقرار مجلس الإدارة رقم 1201 بتاريج 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمبلّغ الى المديريّة العامّة بتاريخ 21/9/2022، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية بتاريخ 23/9/2022 حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبيّة والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان على الشكل الآتي :

الأعمال الطبيّة خارج المستشفى: