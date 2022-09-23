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لبنان

بالأسماء هؤلاء الناجون من غرق المركب قبالة شاطىء طرطوس... ماذا عن حصيلة الوفيات؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:32
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أُنقذ الشاب فؤاد حبلص من مركب الهجرة غير الشرعيّ الذي غرق قبالة شاطىء مدينة طرطوس، فيما لا يزال مصير شقيقه مصطفى غير معروف.
 
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كذلك، فإنّ أحد الاباء (أحمد) ونجله (عزمي)، وهما من سكان ساحة الدفتردار في طرابلس، مصيرهما غير معروف حتى اللحظة.

ويذكر ان العائلة مؤلفة من أب وولدين، وقد عُثر على أحد الأبناء ويُدعى أمجد، وهو الآن في المستشفى.
 
 
 
 
وحصل "لبنان 24" على أسماء بعض الناجين، وهم:

فؤاد أحمد حبلص - 30 سنة - لبنان
محمد حسن بلال - 52 سنة - حلب
حسن قليح - 57 سنة - ادلب
حميده قليح - 20 سنة - ادلب
رؤى حبوش - 20 سنة - لاذقية
راما حبوش - 22 سنة - لاذقية
وسام تلاوي - 37 سنة - لبنان
محمود عثمان - 36 سنة - ادلب
أمجد غبو - 17 سنة - ادلب
زين الدين حمد - 24 سنة - لبنان
دعاء عبد المولى - 22 سنة - طرابلس
صالح أركيل - 32 سنة - ادلب
أحمد غنجو - 27 سنة - لاذقية
فاذي خرفان - 36 سنة - لاذقية
محمد اسماعيل - 40 سنة - نهر البارد
خالد حسن بديوي - 45 سنة - لاذقية
أحمد البكور - 21 سنة - ادلب
جهاد بشلاوي - 35 سنة - فلسطيني
صالح رزوق - 35 سنة - طرابلس
ابراهيم منصور - 29 سنة - نهر البارد
 
 
إلى ذلك، أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، أنّ عدد الضحايا الذين عثر عليهم حتى الآن يقارب الـ65، موزعين على جنسيات لبنانيّة وسوريّة وفلسطينيّة.
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