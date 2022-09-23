بالأسماء هؤلاء الناجون من غرق المركب قبالة شاطىء طرطوس... ماذا عن حصيلة الوفيات؟

أُنقذ الشاب فؤاد حبلص من مركب الهجرة غير الشرعيّ الذي غرق قبالة شاطىء مدينة طرطوس، فيما لا يزال مصير شقيقه مصطفى غير معروف.

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ويذكر ان العائلة مؤلفة من أب وولدين، وقد عُثر على أحد الأبناء ويُدعى أمجد، وهو الآن في المستشفى. كذلك، فإنّ أحد الاباء (أحمد) ونجله (عزمي)، وهما من سكان ساحة الدفتردار في طرابلس، مصيرهما غير معروف حتى اللحظة.ويذكر ان العائلة مؤلفة من أب وولدين، وقد عُثر على أحد الأبناء ويُدعى أمجد، وهو الآن في المستشفى.





فؤاد أحمد حبلص - 30 سنة - لبنان

محمد حسن بلال - 52 سنة - حلب

حسن قليح - 57 سنة - ادلب

حميده قليح - 20 سنة - ادلب

رؤى حبوش - 20 سنة - لاذقية

راما حبوش - 22 سنة - لاذقية

وسام تلاوي - 37 سنة - لبنان

محمود عثمان - 36 سنة - ادلب

أمجد غبو - 17 سنة - ادلب

زين الدين حمد - 24 سنة - لبنان

دعاء عبد المولى - 22 سنة - طرابلس

صالح أركيل - 32 سنة - ادلب

أحمد غنجو - 27 سنة - لاذقية

فاذي خرفان - 36 سنة - لاذقية

محمد اسماعيل - 40 سنة - نهر البارد

خالد حسن بديوي - 45 سنة - لاذقية

أحمد البكور - 21 سنة - ادلب

جهاد بشلاوي - 35 سنة - فلسطيني

صالح رزوق - 35 سنة - طرابلس

ابراهيم منصور - 29 سنة - نهر البارد وحصل "لبنان 24" على أسماء بعض الناجين، وهم:فؤاد أحمد حبلص - 30 سنة - لبنانمحمد حسن بلال - 52 سنة - حلبحسن قليح - 57 سنة - ادلبحميده قليح - 20 سنة - ادلبرؤى حبوش - 20 سنة - لاذقيةراما حبوش - 22 سنة - لاذقيةوسام تلاوي - 37 سنة - لبنانمحمود عثمان - 36 سنة - ادلبأمجد غبو - 17 سنة - ادلبزين الدين حمد - 24 سنة - لبناندعاء عبد المولى - 22 سنة - طرابلسصالح أركيل - 32 سنة - ادلبأحمد غنجو - 27 سنة - لاذقيةفاذي خرفان - 36 سنة - لاذقيةمحمد اسماعيل - 40 سنة - نهر الباردخالد حسن بديوي - 45 سنة - لاذقيةأحمد البكور - 21 سنة - ادلبجهاد بشلاوي - 35 سنة - فلسطينيصالح رزوق - 35 سنة - طرابلسابراهيم منصور - 29 سنة - نهر البارد

إلى ذلك، أفادت معلومات لـ"لبنان 24"، أنّ عدد الضحايا الذين عثر عليهم حتى الآن يقارب الـ65، موزعين على جنسيات لبنانيّة وسوريّة وفلسطينيّة.