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لبنان
ميقاتي: أتمنى في الاجتماعات التي سأعقدها مع الرئيس عون إنهاء الملف الحكومي
Lebanon 24
23-09-2022
|
06:07
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أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن امله في ان يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل"الى انهاء الملف الحكومي، لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه المشكلات".
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وفي حديث الى محطة الMTV خلال مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك قال"في كل اللقاءات التي عقدتها شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت ان في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد. صحيح ان هذا الاستحقاق ليس كل الحل، ولكنه خطوة اساسية ، وقد ركزت في لقاءاتي مع الرؤساء والمسؤولين الذين اجتمعت معهم على اهمية هذا الاستحقاق وطلبت دعمهم بالاتصالات لاتمام هذا الاستحقاق. كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي. الموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات، وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة ، وان تكون رسمية لنبني على الشيء مقتضاه".
وعن الحديث الجاري بأن تشكيل الحكومة بات قريبا قال: "لقد كلفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب،قدمت لفخامة الرئيس تشكيلتي الحكومية،ولا يزال الموضوع عالقا بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه، واتمنى في الاجتماعات المقبلة في الاسبوع المقبل ان ننتهي من هذا الموضوع لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب ان نتصدى لكل هذه المشكلات".
وعن ملف الكهرباء قال: "نحن نبذل كل جهدنا لحل معضلة الكهرباء رغم العراقيل المتكررة التي تواجهنا، خاصة واننا في لبنان نملك معامل الانتاج التي تتيح تأمين تغذية بمعدل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، ونحتاج فقط الى الفيول اويل. نحن نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد، والبنك الدولي يريد مساعدتنا".
وعن موضوع الفيول الايراني قال:"لقد اعلنت ايران عن تقديم 600 الف طن، ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد المعالجة تتعلق بالمواصفات، وهي هبة مجانية من دون شروط، واذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالامر، لاننا بحاجة الى هذا الدعم.
وردا على سؤال عما يبغيه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة قال: يواجهنا الكثير من التعقيدات والمشكلات، وبالتأكيد ليست الجمعية العمومية المكان لحلها، ولكن الاتصالات التي اجريها هي لدفع الحلول الى الامام لا سيما لجهة اتمام التوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي، بعدما وقعنا الاتفاق الاولي، اضافة الى ملف الترسيم الحدودي البحري. اكرر القول ان هذا الامر ليس في صلب اعمال الجمعية العامة، ولكن الاتصالات التي اجريها مع مختلف الرؤساء والقادة تندرج في هذا السياق".
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