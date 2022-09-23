ميقاتي تابع التطوّرات المتعلّقة بغرق الزورق مقابل ساحل طرطوس... واتصل بحمية وقائد الجيش

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الاشخاص في رحلة هجرة غير شرعية قبالة ساحل طرطوس السوري، بعدما انطلقت من السواحل اللبنانية.

وقد اجرى رئيس الحكومة اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وكلفه التنسيق مع السلطات السورية في موضوع الضحايا اللبنانيين الذين كانوا على متن الزورق، واتخاذ الاجراءات المناسبة. كما كلف الهيئة العليا للاغاثة التواصل مع اهالي الضحايا لاعادة جثامينهم الى لبنان.

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كما اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون طالبا التشدد في مراقبة الشواطئ اللبنانية لمكافحة موضوع رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف الضالعين في تنظيمها.