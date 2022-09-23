Advertisement

لبنان

ماذا قرّرت الجمعية العمومية للقضاة؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 06:55
A-
A+
Doc-P-993459-637995383500278195.jpg
Doc-P-993459-637995383500278195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أنّ الجمعية العمومية للقضاة خلصت الى الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور خصوصا ان ايا من المطالب لم تتحقق لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل وأوضاع القضاة.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نادي القضاة يستنكر التعرض الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
23/09/2022 17:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فكّ اعتكاف القضاة اليوم
lebanon 24
23/09/2022 17:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس نقابة المحامين أهاب بالقضاة العودة إلى العمل: الاعتكاف نتائجه سلبية
lebanon 24
23/09/2022 17:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي القضاة عرض واقعهم واسباب اضرابهم: لاقرار قانون استقلالية القضاء
lebanon 24
23/09/2022 17:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاة

قصور العدل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-23
04:22 | 2022-09-23
06:48 | 2022-09-23
10:06 | 2022-09-23
10:02 | 2022-09-23
10:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website