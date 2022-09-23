ماذا قرّرت الجمعية العمومية للقضاة؟

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أنّ الجمعية العمومية للقضاة خلصت الى الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور خصوصا ان ايا من المطالب لم تتحقق لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل وأوضاع القضاة.

Advertisement