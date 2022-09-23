دعوات الى النزول للشارع في هذا الموعد!

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان و"اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" الى الاعتصام المركزي الاثنين المقبل في ساحة النجمة امام بلدية بيروت قبالة مدخل مجلس النواب، الساعة العاشرة قبل الظهر، "رفضا لموازنة الافقار والمزيد من التجويع للشعب اللبناني"، كما جاء في بيان تلاه رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقد اليوم.

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