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لبنان

دعوات الى النزول للشارع في هذا الموعد!

Lebanon 24
23-09-2022 | 07:09
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دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان و"اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" الى الاعتصام المركزي الاثنين المقبل في ساحة النجمة امام بلدية بيروت قبالة مدخل مجلس النواب، الساعة العاشرة قبل الظهر، "رفضا لموازنة الافقار والمزيد من التجويع للشعب اللبناني"، كما جاء في بيان تلاه رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، في مؤتمر صحافي عقد اليوم.
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وقال في البيان: يدعو "اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" والاتحاد الوطني الى سحب مشروع الموازنة وإعادة صوغه على أسس مختلفة، تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكون فعلا موازنة تسعى إلى وضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

ثانيا: التحرك في اتجاه رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، وهو ما تحتاج اليه عائلة من خمسة أفراد لتوفر الحاجات الضرورية في الشهر. 

ثالثا: إقرار السلم المتحرك للأجور وهو ما طالبنا به سابقا ونعود لنطالب به مجددا.

رابعا: تأكيد الحفاظ على المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، ومنع بيعها وخصخصتها، والتركيز على دعم مؤسسات التعليم الرسمي.

المصدر: الوكالة الوطنية
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