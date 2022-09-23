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لبنان

في حصيلة جديدة... كم بلغ عدد ضحايا المركب الغارق قبالة شاطىء طرطوس؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 07:03
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في جديد حصيلة ضحايا المركب الغارق قبالة السواحل السورية، أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش في بيان، أنّه "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصا، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس 20 شخصا".
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وقال مدير عام الموانىء البحرية العميد المهندس سامر قبرصلى "ان  بعض الجثث وجدت على الشاطىء فى حين تم انتشال البعض الاخر من عمق البحر من قبل زوارق المديرية التى لا تزال مستمرة في عمليات البحث حتى اللحظة".
  
وأشار مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار الى أن "بعض أهالى الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الاحمراللبنانى للتعرف على ذويهم وليصار الى تسليمهم الجثث أصولا".
 
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، متابعته للزورق الغارق قبالة ساحل طرطوس، وبعد الاتصال مع الصليب الأحمر اللبناني، بدأت الجهات المعنية فيه بالتنسيق حالياً مع الهلال الأحمر السوري، للاتفاق على آلية نقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية.
 
 
(سبوتنيك)
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