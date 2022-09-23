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لبنان

​بعدما حاول إثارة النعرات الطائفيّة... أوقفته شعبة المعلومات

Lebanon 24
23-09-2022 | 06:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت في منطقة جبل محسن المدعو "ا.ع"، لوجود مذكرة توقيف بحقّه بسبب قيامه بإطلاق النار، ومحاولته إثارة النعرات الطائفية في المنطقة.

وأُحيل الموقوف الى الجهات المختصة للتحقيق معه.
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جبل محسن

شعبة المعلومات

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