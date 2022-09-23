​بعدما حاول إثارة النعرات الطائفيّة... أوقفته شعبة المعلومات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت في منطقة جبل محسن المدعو "ا.ع"، لوجود مذكرة توقيف بحقّه بسبب قيامه بإطلاق النار، ومحاولته إثارة النعرات الطائفية في المنطقة.



وأُحيل الموقوف الى الجهات المختصة للتحقيق معه.

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