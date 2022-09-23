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لبنان
تشكيل خلية عمل فلسطينية لمتابعة غرق "زورق الموت" قبالة السواحل السورية
Lebanon 24
23-09-2022
|
07:34
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اعلن المكتب الاعلامي لسفارة دولة فلسطين في لبنان في بيان انه "تم تشكيل خلية عمل مشتركة بين سفارتي دولة فلسطين في بيروت ودمشق، لمتابعة الوضع الناتج من غرق المركب قبالة السواحل السورية والذي يضم عدداً من ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان"
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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