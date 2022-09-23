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لبنان

مطلوب خطير في عكار بقبضة "الأمن".. وتفاصيل تكشف جرائمه!

Lebanon 24
23-09-2022 | 08:04
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للعمل على توقيف المطلوبين الخطرين على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن وجود مطلوب خطير في أحد منازل بلدة تل حميرة/عكار، ويدعى: ح. ش (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)، وهو ينشط في أعمال السلب بقوة السلاح، وتهريب السلاح، وفرض الخوات، كما وردت معلومات عن قيامه بإطلاق النار باتجاه دورية عسكرية أثناء قيامه بعمليات التهريب.
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نتيجة عمليات الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة منزله وتوقيفه، وضبطت "الڤان" المستخدم في عمليات التهريب. وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرائم سلب بقوة السلاح وفرض خوات.
 
 
 أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
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