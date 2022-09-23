برّي يتحدّث عن حقوق المودعين... ماذا قال أيضاً عن إنتخابات رئاسة الجمهوريّة؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها في لبنان .



الرئيس بري استقبل ايضاً رئيس المجلس الاقليمي لمنطقة بروفانس الب كوت دازور الفرنسية السيد رونو موزولية والوفد المرافق بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو .

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وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف بحضور سفراء دول الإتحاد الأوروبي في لبنان. حيث جرى عرض لمجمل تطورات الأوضاع وأثار الوفد لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتشريعات الإصلاحية التي أنجزت وتلك التي قيد الإنجاز، وتوقف الوفد امام المخاطر الناجمة عن تردي الأوضاع الإقتصادية.

بدوره قدم بري عرضاً مسهباً حول خارطة طريق لإنقاذ الوضع في لبنان يتصدرها التوافق مع صندوق النقد الدولي وإنجاز القوانين الإصلاحية من الموازنة العامة الى قانون الكبيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وخطة التعافي الإقتصادي التي وصلت مؤخراً الى المجلس النيابي مشدداً على اهمية حفظ حقوق المودعين بإعتبارها سبباً أساسياً لإعادة إكتساب الثقة على الصعيدين المالي والمصرفي وتعافي الدورة الإقتصادية في البلاد.

وأكد بري أن هناك هامشاً زمنياً ضيقاً لإنجاز ما هو مطلوب والذي يستوجب تعاوناً وثيقاً بين المجلس النيابي والحكومة إفساحاً في المجال أمام مجلس النواب لإنجاز الإستحقاق الدستوري الأول ألا وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.



على صعيد آخر أبرق بري الى الملك شارلز الثالث مهنئا باعتلائه العرش متمنيا له النجاح في منصبه الجديد.