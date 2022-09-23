إشكال ينتج عنه جرحى في جبل محسن... تضارب وطعن بالسكاكين وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً فرديّاً وقع بين عدد من الشبان في منطقة جبل محسن، في حي "الامركان"، تخلله تضارب بالايدي وطعن بالسكاكين.



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وأُصيب "ا.ح" و"خ.ح"، وعملت على الفور دورية من الجيش على تطويق الاشكال وملاحقة مطلق النار. كذلك، أقدم أحد الاشخاص على إطلاق النار من مسدس حربي في الهواء.وأُصيب "ا.ح" و"خ.ح"، وعملت على الفور دورية من الجيش على تطويق الاشكال وملاحقة مطلق النار.