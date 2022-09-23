بو حبيب: نُشدّد على أهمية سدّ العجز في موازنة الاونروا

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واصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب نشاطاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي، والقى كلمة لبنان في الاجتماع الوزاري حول الاونروا بحضور امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس حيث شدد على اهمية سد العجز في موازنة الاونروا والعناية باللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.كما اجتمع بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو وتباحثا في كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وتشاورا في عدد من الملفات الاقليمية كما وعد بزيارة لبنان لتوقيع على بروتوكول اعادة تأهيل وترميم مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت. ووقع الوزير بوحبيب مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف على اتفاقية الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، الخاصة والخدمة بين البلدين.