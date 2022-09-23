سيارات الإسعاف اللبنانيّة وصلت إلى طرطوس لنقل جثث الضحايا

دخلت سيارات فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الى مدينة طرطوس السورية، من الحدود البرية لمنطقة العريضة اللبنانية لنقل جثث الضحايا الذي قضوا غرقاً أمس، قبالة شاطئ طرطوس.

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