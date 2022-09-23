Advertisement

لبنان

سيارات الإسعاف اللبنانيّة وصلت إلى طرطوس لنقل جثث الضحايا

Lebanon 24
23-09-2022 | 09:18
A-
A+
Doc-P-993504-637995468766366021.jpg
Doc-P-993504-637995468766366021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت سيارات فرق الاسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الى مدينة طرطوس السورية، من الحدود البرية لمنطقة العريضة اللبنانية لنقل جثث الضحايا الذي قضوا غرقاً أمس، قبالة شاطئ طرطوس.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
معطيات جديدة لوزير الأشغال حول ضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس... ماذا أفاد؟
lebanon 24
23/09/2022 21:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الغارق قبالة شاطئ طرطوس إلى 81
lebanon 24
23/09/2022 21:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع عدد ضحايا المركب الغارق في طرطوس... ماذا كشف وزير الأشغال؟
lebanon 24
23/09/2022 21:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي لـ"العربية": حصيلة ضحايا غرق القارب قبالة طرطوس غير نهائية
lebanon 24
23/09/2022 21:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24

طرطوس

ضحايا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-09-23
03:00 | 2022-09-23
02:30 | 2022-09-23
14:09 | 2022-09-23
13:49 | 2022-09-23
13:36 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website