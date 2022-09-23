اللقاء الارثوذكسي استقبل وفدا من مبادرة يونيتاس للحوار الكاثوليكي – الأرثوذكسي

خلال جولته الدينية للأماكن المقدسة في لبنان خصّ وفد من مبادرة "يونيتاس للحوار الكاثوليكي - الأرثوذكسي" اللقاء الأرثوذكسي بزيارة تم فيها التعارف بين المؤسستين والبحث في ميادين وطرق التعاون المقبل بينهما.

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استهل اللقاء بكلمة رئيس الوفد الزائر وناشر مجلة "داخل الفاتيكان – Inside The Vatican" الدكتور روبيرت موينيهان فنّد فيها المساعدات التي قدمت للبنانيين في مجالي التغذية والتربية وذلك على أثر كارثة تفجير مرفأ بيروت، مركزا على استعداد مؤسسته باستكمال تقديم الدعم الممكن لتثبيت الوجود المسيحي في لبنان. ومن ناحية أخرى ركّز على أهمية تدعيم جسور الحوار بين الكاثوليك والأرثوذكس مقترحا تخصيص لقاء في السنة المقبلة بغية تفعيل هذا الحوار.

وبدوره رحب أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل بالحضور مثمنا مبادرتهم بالوقوف مع العائلات المتضررة والتلاميذ الذين لم يستطيعوا اكمال دراستهم من جراء تفجير المرفأ وتداعياته. كما شرح عمل اللقاء الارثوذكسي في المجالات كافة، واعدا بمتابعة اقتراح الدكتور موينيهان بغية التنفيذ. وفي ختام كلمته ركز أبو فاضل على أهمية الوجود الارثوذكسي في لبنان وحضوره المميز على الصعيد الوطني وتجذر الأرثوذكس العميق في كافة أنحاء انطاكيا وسائر المشرق.

وفي الختام كانت مداخلات من قبل أعضاء وفد "يونيتاس" وأعضاء الهيئة الادارية في اللقاء الارثوذكسي حول المواضيع التي طرحت أثناء الاجتماع والعمل على متابعتها وتفعيلها.