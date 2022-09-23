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لبنان

سرق أسلاكًا كهربائية ومضخات مياه وباعها!

Lebanon 24
23-09-2022 | 11:25
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صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية المدعو:

- أ. ط. (من مواليد عام 1992، لبناني)
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وضبطت بحوزته كميّة من الأسلاك الكهربائية ومضخات مياه مسروقة، وذلك أثناء بيعها في بؤرة للخردة لصاحبها:

- ع. ب (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ.

باستماع إفادة الأوّل، اعترف بالسّرقة من داخل ورش بناء قيد الإنشاء.

 تمّ توقيف (أ. ط.) بجرم السرقة والثاني بجرم شراء مسروق، وأودعا القضاء.
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