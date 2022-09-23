في جرد بريتال... عثر عليه مصابًا بطلق ناري في رأسه!

عثر على المدعو خلدون يونس الملقب بـ "الاقطش" جثة مصابة بطلق ناري في الرأس في جرد بلدتي الطيبة بريتال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة التي لم تعرف أسبابها بعد.