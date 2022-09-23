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لبنان

في جرد بريتال... عثر عليه مصابًا بطلق ناري في رأسه!

Lebanon 24
23-09-2022 | 12:07
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عثر على المدعو خلدون يونس الملقب بـ "الاقطش" جثة مصابة بطلق ناري في الرأس في جرد بلدتي الطيبة بريتال، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة التي لم تعرف أسبابها بعد.
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بريتال

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