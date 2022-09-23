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لبنان
المكاري: مشاركتنا في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب تزيد من تأكيد ولاء لبنان لعالمه العربي وتمسكه بالطائف
Lebanon 24
23-09-2022
|
13:36
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أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، أن "القضية الفلسطينية ستظل روح القضية العربية وريحانها بالرغم من تكاثر المآسي العربية، وأن وقوف بلاده إلى جانب فلسطين واجب رغم تواصل التحديات التي يواجهها لبنان".
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وأشار المكاري في كلمة خلال مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ52 في مصر إلى أن "نصف مليون لبناني هاجروا منذ عام 2011"، واصفا هذه الهجرة بـ"الجرفٌ البشري الهائل والمخيف وأنه ستكون له تداعياته على حاضر ومستقبل لبنان لانه خسر طاقاته الانتاجية والابداعية إلى الأبد"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "على الرغم من المصاعب كافة، فإن بلاده عازمة على الخروج من هذه الازمة والاعتماد على الطاقات البشرية المتواجدة فيها والمنتشرة أيضا في الدول العربية الشقيقة والعالم".
وأكد أن "وزارة الاعلام اللبنانية لن توفر جهدا للمساهمة في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك بهدف إظهار الوجه الحقيقي للمجتمع العربي بعيدا عن الإسقاطات المضللة التي تستخدمها أحيانا بعض وسائل الإعلام الغربي"، مشددا على أن "مشاركته في الاجتماع تزيد من تأكيد ولاء لبنان لعالمه العربي، وتمسّكه باتفاق الطائف، وتشبّثه بالعمل والتعاون في إطار جامعة الدول العربية الأمينة على رسالتها، وعلى الأهداف السامية التي نشأت من أجلها".
وأشار إلى "دور لبنان الفاعل في الجامعة العربية"، وقال: "نحتاج إليها ولدعمها"، لافتا إلى أنه "تم التوقيع مؤخرا مع وزارة الخارجية الفرنسية على اتفاقية لحفظ أرشيف تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والدراسات والمنشورات اللبنانية، كما تم التوقيع على اتفاقية لإطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب في لبنان وهو باكورة التعاون العربي العربي ولبنان في صلب هذه التعاون".
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