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لبنان

في برج العرب... عثر عليه مشنوقاً في منزله!

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:49
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عثر في محلة برج العرب على المدعو أكرم محمد المحمد مواليد عام 1978 مشنوقاً في منزله، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحسب المعلومات فإن المذكور أقدم على الانتحار وهو يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع لعلاج منذ مدة.
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برج العرب

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