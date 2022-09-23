توقيف مطلوبين في الشويفات.. هذا ما كانوا يقومون به!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 23 /9 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات السوريين: (ن،ع) (ر،ح) (ص،ا) لإقدامهم على ترويج المخدرات في المنطقة المذكورة، وضُبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة (كيسان من مادة المارجوانا، 19 كرة حشيشة الكيف، 404 ظروف من مادة الكوكايين وباز الكوكايين) وعدد من الهواتف الخلوية، إضافة إلى مبلغ مالي.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.